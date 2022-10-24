تَواصُل مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

أعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد شياع السوداني، أمس، أنه لايزال يُجري مباحثات مع الكتل السياسية بشأن استكمال الحقائب الوزارية وعرضها على البرلمان العراقي.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة المكلف أن السوداني يجري مباحثات مستمرة مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة المقبلة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة.

وأوضح البيان أن المقابلات مع مرشحي الحقائب الوزارية تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الحكومة المكلف.

ورجح البيان الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة البرلمان الخاصة بنيل الثقة.

وكانت مصادر سياسية عراقية قد رجحت أن يقدم السوداني تشكيلته الحكومية منتصف الأسبوع الحالي، لكن المؤشرات تشير إلى عدم تمكنه من ذلك خلال هذا الأسبوع نظراً لشدة الخلافات بين الكتل السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية وحصة كل منها.

ومن المفترض أن يقدم رئيس الحكومة المكلف أسماء تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي، مرفقاً بها سيرة كل مرشح لتوزيعها على النواب بهدف الاطلاع ودراسة السيرة الذاتية قبيل التصويت عليها.