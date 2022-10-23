ماكرون: هناك فرصة للسلام في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد في افتتاح قمة عن السلام في روما أن "السلام ممكن" في أوكرانيا حين "يقرره الأوكرانيون".

وأضاف في خطاب في افتتاح القمة التي تنظمها جمعية سانت ايجيديو الكاثوليكية "في توقيت معين، وبحسب تطور الأمور وحين يقرر الشعب الأوكراني وقادته بشروطهم، سيُبنى السلام مع الطرف الآخر، حول طاولة".

وتحدّث الرئيس الفرنسي عن "سلام ممكن، شرط أن يكون الأوكرانيون قد قرّروا شروطه وتوقيته".

ويحرص ماكرون منذ بدء النزاع في اوكرانيا في فبراير الماضي على التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخلاف مسؤولين غربيين آخرين وخصوصا الرئيس الأميركي جو بايدن.

وجدد الجمعة في بروكسل دعوة كييف وموسكو للعودة إلى طاولة المفاوضات حين يصبح الأمر "مقبولا" لدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكن أيضا "في أقرب وقت".