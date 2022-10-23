السودان.. مقتل متظاهر بطلق ناري خلال احتجاجات في الخرطوم

قتل متظاهر الأحد خلال احتجاجات نظمت في العاصمة السودانية، بحسب بيان للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب العسكري، وذلك قبل يومين من حلول الذكرى الأولى للانقلاب.

وقالت لجنة الأطباء في بيان "ارتقت قبل قليل روح متظاهر لم يتم التأكد من بياناته بعد إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الأمن بعد مشاركته في تظاهرة اليوم الأحد بمدينة الخرطوم"، مشيرة إلى أن عدد قتلى المتظاهرين منذ تنفيذ الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 ارتفع إلى 118 قتيلا.