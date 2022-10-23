سورية تعترض صواريخ إسرائيلية في أجواء دمشق

اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق، وفق ما أفادت وسائل إعلام ومصادر عسكرية، وهو أول هجوم من نوعه هذا الشهر. وقال مصدر عسكري إن القوات الإسرائيلية نفذت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وأضاف المصدر: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات». وفي السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية. وقال سكان يعيشون في جنوب العاصمة السورية دمشق، إنهم سمعوا صوت انفجار كبير جراء قصف أو تصدّ لقصف صاروخي إسرائيلي طال مناطق في الجنوب.