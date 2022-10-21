زيلينسكي: دول عربية ستتأثر نتيجة تأخير صادرات الحبوب الأوكرانية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا الجمعة بـ"تعمد" تأخير عبور السفن المحملة حبوبا أوكرانية والتي تشكل إمدادا حيويا للعديد من دول إفريقيا وآسيا.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور إن "أكثر من 150 سفينة لا تزال تنتظر الوفاء بالموجبات الواردة في العقود لشحن منتجاتنا الزراعية. إنه انتظار مصطنع سببه الوحيد أن روسيا تتعمد تأخير عبور السفن".

وأوضح أن الصين ومصر وبنغلادش وإندونيسيا والعراق ولبنان ودول المغرب الغربي هي بين البلدان التي تتأثر بهذا التأخير الذي يطاول "نحو ثلاثة ملايين طن من الأغذية".

واتفقت روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو على استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية التي ظلت عالقة منذ بداية الحرب.

لكن روسيا انتقدت هذا الاتفاق لاحقاً، مؤكدة أن العقوبات الغربية التي فرضت عليها تحول دون شحن صادراتها.