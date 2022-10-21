رئيس تشاد يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الفيضانات

أعلنت السلطات في تشاد فرض حالة الطوارئ، بعدما أدت الفيضانات إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وتدمير الآلاف من الأراضي الزراعية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن الرئيس المؤقت محمد ديبي، قال في وقت متأخر أول من أمس، إن الأمطار التي كانت أكثر غزارة من المعتاد خلال الأشهر الماضية، أدت إلى وقوع أسوأ فيضانات منذ 30 عاماً.

وقال ديبي «علينا أن ننقذ الأرواح، ونستعيد سبل عيش المتضررين».

وأوضح ديبي أنه سيتم تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. من جهته، أكد رئيس الوزراء التشادي، صالح كبزابو، أن الاحتجاجات الدامية أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصاً في أنحاء البلاد أمس، وأعلن «تعليق جميع أنشطة» أحزاب معارضة رئيسة، وفرض حظر تجول.

وقال صالح «سقط نحو 50 قتيلاً، خصوصاً في إنجامينا وموندو وكومرا، وزهاء 100 جريح»، مضيفاً أن حظر التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً سيستمر حتى «استعادة تامة للأمن».