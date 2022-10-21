اتهامات في أميركا على خلفية نقل تكنولوجيا إلى روسيا

اتهمت الولايات المتحدة 10 أشخاص ببيع تقنيات أميركية لروسيا، استُخدم بعضها في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وتحدث المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، في بيان، عن «مؤامرتين دوليتين منفصلتين تهدفان إلى انتهاك قوانين التجارة والعقوبات الأميركية».

في القضية الأولى، اتُهم خمسة روس واثنان من سماسرة النفط الفنزويليين، بشراء قطع إلكترونية من الولايات المتحدة لتجهيز طائرات أو رادارات أو صواريخ، وإعادة بيعها لشركات أسلحة روسية.

ومرّت بعض القطع عبر نظام مالي غير شفاف، و«عُثر عليها في منصات أسلحة روسية تم الاستيلاء عليها في ساحة القتال في أوكرانيا»، وفق ميريك غارلاند.

ويشتبه في أن هذه الشبكة التي اعتُقل عضوان منها في ألمانيا وإيطاليا، استخدمت الشركة الوهمية نفسها لنقل مئات ملايين براميل النفط الفنزويلي إلى روسيا والصين.

وفي القضية الثانية، أوقف ثلاثة أشخاص في لاتفيا، وواحد في إستونيا، لمحاولتهم تصدير آلة طحن متطورة إلى روسيا، يمكن تحويلها واستخدامها لأغراض نووية.

ويُتهم هؤلاء بالاحتيال وغسل الأموال، وتطالب الولايات المتحدة بتسلّمهم.