إخلاء محاكم في موسكو بعد تهديدات مجهولة بوجود متفجرات

أخلت السلطات الروسية، أمس، عدداً من المحاكم في العاصمة موسكو، بعد ورود تهديدات مجهولة بشأن وجود متفجرات.

وأفادت قناة «آر تي عربية» بأنه قد تم إجلاء كل الموجودين في إحدى المحاكم بالعاصمة موسكو، بعد ورود أنباء عن وجود متفجرات قبيل انعقاد جلسة المحاكمة.

وأجلت الأجهزة الأمنية جميع الزوار قبل 20 دقيقة من بدء الجلسة.

وقالت وكالة أنباء «تاس» الروسية إن المحكمة استأنفت عملها بعد تفتيشها والتأكد من عدم وجود أي خطر. وفي وقت لاحق، تم إخلاء سبع محاكم أخرى في موسكو، بسبب تهديدات مجهولة المصدر بوجود قنابل.