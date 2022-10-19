قتيلان أحدهما عسكري في هجوم انتحاري في وسط الصومال

قتل شخصان أحدهما جندي في هجوم انتحاري نفذته، اليوم الأربعاء، حركة الشباب المتطرفة في وسط الصومال، وفق ما أفاد مسؤول عسكري في المنطقة "فرانس برس".

وقال المسؤول العسكري عن المنطقة النقيب عبد الرحمن أوسوبو، إن "انتحارياً فجر سيارته المشحونة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش عسكرية في قاعدة جلاكسي" في منطقة حيران على بعد 370 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة مقديشو.

وأضاف أوسوبو أن "شخصين قتلا في الانفجار الضخم أحدهما جندي"، مشيراً بأصابع الاتهام إلى جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة، والتي تقاتل الحكومة الصومالية منذ 15 عاماً.

واوضح أن الهجوم "كان يمكن أن يلحق مزيدًا من الضرر، لكن قوات الأمن تمكنت من احتوائه قبل أن يصل إلى هدفه الرئيسي".

أعلنت الحكومة الصومالية في 3 أكتوبر مقتل قيادي في حركة الشباب عُرضت مكافأة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، وذلك خلال غارة جوية في جنوب الصومال.