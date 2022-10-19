مجلس الاتحاد الروسي يوافق على مرسوم تطبيق الأحكام العرفية في الكيانات الـ 4 الجديدة

وافق مجلس الاتحاد الروسي في جلسة عامة على مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابورويجيا وخيرسون.

وذكرت وكالة نوفوستي، اليوم الأربعاء، أنه، وفقاً للمادة 102 من الدستور الروسي، "يفرض الرئيس الأحكام العرفية على الأراضي الروسية أو مناطقه الفردية في حالة الاعتداء على روسيا الاتحادية أو التهديد الفوري بالعدوان، مع إخطار مجلس الاتحاد ومجلس الدوما بذلك فوراً، ويتم إدخال الأحكام العرفية بموجب مرسوم رئاسي يتم تقديمه على الفور إلى مجلس الاتحاد للموافقة عليه".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون اعتبارا من 20 أكتوبر.