ألمانيا: إقالة رئيس «الأمن السيبراني» لصلته بروسيا

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أمس، أن رئيس وكالة الأمن السيبراني الألمانية، آرني شونبوم، أُقيل من منصبه مع مفعول فوري بعد تقارير إعلامية عن صلاته مع روسيا.

وكان شونبوم في وضع حرج منذ أن ذكرت العديد من الصحف أنه مقرب من جمعية استشارية للأمن السيبراني يشتبه في أنها كانت على اتصال مع أجهزة الاستخبارات الروسية.

وقالت وزارة الداخلية إن «المزاعم المعروفة التي نُشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام أضرت بشكل دائم بثقة الرأي العام الضرورية في حياد ونزاهة» رئيس أهم سلطة للأمن السيبراني في ألمانيا.

وأضافت «هذا صحيح، خصوصاً في الوضع المتأزم الحالي في ما يتعلق بالحرب الروسية الهجينة».

وأكدت الوزارة أن دراسة هذه الادعاءات مستمرة، وتابعت «بانتظار انتهاء هذه الدراسة، فإن افتراض البراءة ينطبق بشكل طبيعي على شخص السيد شونبوم».