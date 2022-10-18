الناتو: أوكرانيا تحصل على منظومات مضادة للطائرات المسيرة خلال أيام

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن الحلف سيزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي في الأيام المقبلة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في استهداف البنية التحتية الحيوية.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن هجمات شنتها أسراب من الطائرات المسيرة دمرت ما يقرب من ثلث محطات الطاقة بها خلال الأسبوع الماضي بعد أن كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية.

وقال ستولتنبرغ متحدثاً إلى مؤتمر أمني في برلين إن رد الحلفاء على الهجمات هو تكثيف شحنات منظومات الدفاع الجوي التي يقدمونها لأوكرانيا.

وأضاف: "أهم شيء يمكننا أن نفعله هو تسليم ما وعد به الحلفاء، وأن نكثف ونسلم المزيد من منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا".