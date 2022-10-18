أوكرانيا تتسلم ملياري يورو مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال، أن بلاده تلقت ملياري يورو مساعدات مالية من الاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء، وهي الدفعة الأولى من حزمة المساعدات البالغة 5 مليارات يورو والتي تعهد بها التكتل الأوروبي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال شميهال في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام: "سيساعد المورد المالي الإضافي في تغطية نفقات الميزانية العاجلة، لا سيما في المجالات الاجتماعية والإنسانية".