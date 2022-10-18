الملك سلمان: هدف السعودية استقرار وتوازن أسواق النفط

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، الليلة قبل الماضية، أن استراتيجية المملكة في قطاع النفط العالمي تقوم على دعم «استقرار وتوازن» السوق.

وقال الملك في خطابه السنوي لمجلس الشورى، والذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية: «تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «يتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك بلاس نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها».

وشدد الملك سلمان على ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة، وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية، بما يوقف القتال ويحمي المدنيين، ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع، خصوصاً إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.