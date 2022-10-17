ارتفاع ضحايا الاشتباكات القبلية في "النيل الأزرق" إلى 13 قتيلاً

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن حصيلة المواجهات القبلية في ولاية النيل الأزرق في جنوب شرق السودان الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 13 قتيلاً.

واندلع القتال في قرية ود الماحي، الخميس الماضي، بين قبيلة الهوسا وقبائل الفونج بسبب نزاع على الأراضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق لشؤون الإنسانية في السودان (اوتشا) في تقرير نشره اليوم: "خلفت أحداث العنف حوالي 13 قتيلاً و24 جريحاً، ومازال الوضع متوتراً ولا يمكن توقع تطوراته".