الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

استقبل نائب الأمير وولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد في الحكومة الكويتية، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

ووجه نائب أمير الكويت وولي العهد كلمة قال فيها للحكومة الجديدة: "الإخلاص للوطن وسمو الأمير واحترام الدستور وتطبيق القوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعمالكم بأمانة وصدق.. ركائز قسمكم العظيم فكونوا به بارين إلى تحقيق مصالح الوطن العليا ساعين مواجهين التحديات متجاوزين العقبات تاركين لأجيال وطننا الغالي بصمات يشهد بها وعليها التاريخ، فالمناصب إلى زوال، ولن يبقى لكم إلا ما تقدمونه من إنجازات وأعمال".

وأضاف: "أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً فعليكم - كل في موقعه - تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت الوفي ومنها: حفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين.. وغيرها من القضايا والملفات ذات الاهتمام".