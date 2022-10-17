الحكومة الإثيوبية تعرب عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين في تيغراي

أعربت الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، عن أسفها العميق لكلّ الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، خلال النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية بعد مقتل عامل في منظمة غير حكومية في قصف.

وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان إنها "تكرر دعوتها للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية للمتمرّدين في تيغراي"، وقالت إن "المتمردين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية ومنشآت مدنية لأغراض عسكرية".