فرنسا تدرب 2000 جندي أوكراني

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن بلاده ستدرب ما يصل إلى 2000 جندي أوكراني على أراضيها، وقال في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»: «هؤلاء الجنود سيلحقون بوحداتنا لأسابيع عدة»، مؤكداً أن التدريب سيغطي ثلاثة مستويات: تدريب المقاتلين العام، ثم احتياجات محددة طلبها الأوكرانيون مثل اللوجستيات، ثم مستوى ثالث من التدريب على المعدات التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا.

وأضاف الوزير الفرنسي: «نقوم بذلك من خلال احترام قواعد القانون، دون أن نكون طرفاً في النزاع لأننا لسنا في حالة حرب. نحن نساعد دولة في حالة حرب».

وأشار إلى أن فرنسا ستسلم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي من طراز «كروتال» في غضون الشهرين المقبلين.