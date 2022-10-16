رئيس المفوضية الإفريقية يدعو لهدنة ومحادثات سلام في إثيوبيا

دعا موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد أطراف الصراع المستمر منذ عامين في تيغراي بشمال إثيوبيا إلى تنفيذ وقف إطلاق نار فوري في الإقليم بهدف الاتفاق على عقد محادثات سلام مباشرة.

وتقاتل قوات الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تيغراي على نحو متقطع منذ نهاية 2020. وتسبب العنف في نزوح الملايين، في حين يواجه مئات الألوف شبح المجاعة.

ويتبادل الطرفان الاتهامات ببدء الصراع. وقال فقي إنه يتابع أخبار العنف المتصاعد في تيغراي بقلق بالغ.

وأفادت مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان "يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقوة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق نار، واستئناف الخدمات الإنسانية".

وتأجلت محادثات السلام التي تقودها مفوضية الاتحاد الإفريقي والتي كانت مقترحة في وقت سابق من الشهر الحالي لأسباب لوجستية.