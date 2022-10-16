الأمم المتحدة تتوسط لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الأحد، أن المنظمة الدولية تقود جهودًا لتهدئة الأوضاع في نابلس وجنين في الضفة الغربية على خلفية التوتر المتصاعد مع إسرائيل.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عبر حسابه على «تويتر»، إنه عقد اجتماعات «بناءة» أمس السبت في نابلس وجنين مع شخصيات سياسية ومحلية مهمة في المنطقتين وخاصة مخيم جنين للاجئين.

وأوضح وينسلاند أن الاجتماعات استهدفت «بحث الوضع الأمني المتدهور وكيفية استعادة الهدوء وإعادة الأمل بحل سياسي»، مشددا على ضرورة تخفيف التوترات والتركيز على خطوات ملموسة ودائمة من شأنها تحسين الوضع.