طهران.. حريق هائل في سجن يضم سجناء سياسيين

اندلع حريق هائل في سجن "إيفين" الإيراني للسجناء السياسيين، أمس، وسمع دوي طلقات رصاص وصفارات إنذار.

وأظهرت لقطات انتشرت على الإنترنت ألسنة لهب ودخان قيل إنها تتصاعد من سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران، فيما تم الإبلاغ عن أصوات طلقات نارية وأجهزة إنذار آتية من السجن.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول قوله إن "اضطرابات" وقعت، وإن "عناصر إجرامية" هي المسؤولة عن الحريق.

ويأتي هذا الحريق في الوقت الذي لا تزال فيه الاحتجاجات مستمرة في البلاد.