الولايات المتحدة تقدّم أسلحة إضافية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة تقديم أسلحة إضافية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 725 مليون دولار، وقال البيت الأبيض إن هذه الحزمة من المساعدات تتضمن أنظمة إطلاق صواريخ متنقلة طراز «هيمارس»، وذخيرة وعربات مدرعة وإمدادات طبية.

وقال وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في بيان: «سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن حريته واستقلاله بشجاعة نادرة وعزيمة لا تلين. القدرات التي نقدمها بالغة الدقة من أجل إحداث اختلاف كبير على أرض المعركة لمصلحة أوكرانيا».

ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، تعود صفقة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا إلى مخزون وزارة الدفاع، ومن شأنها أن تصل بإجمالي المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا منذ بداية عهد الرئيس جو بايدن إلى 18.3 مليار دولار.