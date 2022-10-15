اختطاف رئيس بلدية ومسؤولين مكسيكيين قرب الحدود الأميركية

قالت سلطات محلية مكسيكية اليوم السبت إن مسلحين اختطفوا رئيس بلدية برفقة مجموعة من مسؤولي بلدة صغيرة في شمال المكسيك، وذلك في واقعة حدثت بالقرب من الحدود الأميركية.

وقالت حكومة ولاية كواويلا في بيان إن ماريو سيديو إنفانتي رئيس بلدية جيريرو كان يسافر مع ثمانية أشخاص آخرين مساء أمس الجمعة عندما فقدت السلطات الاتصال بهم في مدينة نويفو لاريدو.

وقبل أن تفقد السلطات الاتصال بهم، قالت المجموعة إنه تتم ملاحقتها من قبل رجال مسلحين على متن شاحنتين.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إن المسلحين خطفوا المجموعة وإن سلطات كواويلا تتعاون مع القوات المسلحة المكسيكية لتأمين إطلاق سراح رئيس البلدية ورفاقه.

وتقع مدينة نويفو لاريدو الحدودية في ولاية تاماوليباس القريبة، وتعاني منذ فترة طويلة من تصاعد عنف العصابات.