تظاهرة احتجاج ضد الغلاء وسط العاصمة تونس

تظاهر الآلاف من أنصار الأحزاب المعارضة في تونس السبت للاحتجاج ضد الغلاء والأزمة الاقتصادية في البلاد.

وجابت التظاهرة ، شوارع رئيسة في العاصمة تونس وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة.

ورفع المتظاهرون في شارع رئيس في العاصمة سلالا فارغة في إشارة إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بسبب ارتفاع الأسعار.

وتخوض تونس مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض بنحو ملياري دولار لمواجهة أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.1% والبطالة إلى 15.3% في بلاد تقطنها نحو 12 ملايين نسمة.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية بدأت تونس تشهد نقصا في العديد من المنتجات على غرار الوقود والطحين والسكر وغيرها.

