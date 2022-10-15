واشنطن: تجارب بيونغ يانغ النووية تهدّد السلام في المنطقة

دانت وزارة الخارجية الأميركية التجربة الصاروخية الباليستية الكورية الشمالية الجديدة.

وقال متحدّث باسم الوزارة إنّ «هذه التجربة، إلى جانب تجارب أخرى جرت خلال الشهر الماضي، تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتهدّد السلام والاستقرار في المنطقة».

وأعرب المتحدّث باسم الخارجية الأميركية عن أسفه لأنّ كوريا الشمالية ترفض الردّ على عروض الحوار التي أرسلتها إليها الولايات المتّحدة.

وكان كيم رفض في وقت سابق من هذا الأسبوع فكرة استئناف المحادثات بشأن برامج الأسلحة المحظورة، قائلاً إنّ بلاده «لا تشعر بالحاجة إلى فعل ذلك».