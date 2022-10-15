11 قتيلاً وعشرات الجرحى بتفجير استهدف حافلة مدنية في مالي

دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي وقع وسط جمهورية مالي، واستهدف حافلة ركاب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة مالي وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت مصادر طبية في باماكو، قد أعلنت مقتل 11 شخصاً على الأقلّ وإصابة 53 آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة أول من أمس، لدى مرور حافلة ركاب مدنية في وسط مالي.

وانفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي عصر الخميس، بحسب مصدر أمني.

وكانت مصادر أمنية أفادت في حصيلة أولية بسقوط نحو 10 قتلى وعدد من الجرحى في التفجير.

وقال موسى حسيني من جمعية باندياغارا المحليّة للشباب «نقلنا تسع جثث إلى المستشفى».

ولاحقاً أعلن مصدر طبي أنّ 47 مصاباً في الهجوم نقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ التفجير أسفر عن 53 جريحاً.