مقتل 2 وإصابة 20 في انفجار منجم فحم شمال تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الجمعة، إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون في انفجار منجم فحم شمالي البلاد.

وكتب قوجة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جهود الإنقاذ جارية في المنجم الواقع بمنطقة أماسرا بولاية بارطن المطلة على البحر الأسود.

ووقع انفجار في المنجم حوالي الساعة 15ر6 مساء (1515 بتوقيت جرينتش). وقال مكتب حاكمة بارطن إن السبب لم يتضح على الفور.

ونقلت قناة (تي.آر.تي) الحكومية عن حاكمة بارطن نورتاك أرسلان قوله إنها تعتقد أن 49 عاملاً عالقون في المنجم.