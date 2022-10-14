خامنئي يحذر المتظاهرين: إيران "شجرة ثابتة" لا يمكن اقتلاعها

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن لأحد أن يجرؤ على التفكير في تقويض الجمهورية الإسلامية، في تحذير هو الأشد لهجة للمحتجين منذ أن أثارت وفاة الشابة مهسا أميني وهي محتجزة لدى الشرطة اضطرابات على مستوى البلاد دخلت الآن أسبوعها الرابع.

وتحولت مظاهرات شارك فيها أفراد من كل مناحي الحياة والأطياف المختلفة في إيران، بعد مقتل أميني الكردية الإيرانية التي اعتُقلت بسبب "ملابسها غير اللائقة"، إلى مطالبات واسعة النطاق بالإطاحة بخامنئي و"موت الجمهورية الإسلامية".

وتمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وشبه خامنئي الجمهورية الإسلامية بالشجرة الثابتة. وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "هذه النبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر باقتلاعها".