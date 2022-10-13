أول تعليق من برهم صالح بعد خسارته منصب رئاسة العراق

علق الرئيس العراقي السابق برهم صالح، اليوم الخميس، على فوز عبد اللطيف رشيد بمنصب الرئاسة العراقية.

وقال صالح في تغريدة على تويتر: "تشرّفت بموقعي رئيساً لجمهورية العراق، والتزمت بإصرار في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزماً بهذه المبادئ".

وأضاف: "بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله".