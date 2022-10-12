إضراب شامل في القدس والضفة الغربية

عم الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، فيما علّقت نقابة المحامين العمل أمام كافة المحاكم، احتجاجاً على ممارسات إسرائيل وتدابيرها القمعية، وإسناداً لمخيم شعفاط وبلدة عناتا، اللذين أعلنا العصيان المدني الشامل في مواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض عليهما لليوم الخامس على التوالي.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عم الاضراب التجاري والتعليمي الشامل، محافظة القدس، استجابة لدعوة العصيان المدني التي أطلقها مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وتعطلت المدراس وأغلقت المحلات التجارية أبوابها كذلك، وبدت شوارع المدينة شبه خالية.

وكان أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس أعلنوا الليلة الماضية، العصيان المدني المفتوح في المخيم والبلدة، بما يشمل إغلاق المدارس، والمحال التجارية، ومنع السير بالمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل، ودعوة مدارس القدس للمشاركة بالإضراب والإغلاق.

وأكد أهالي شعفاط وعناتا أن هذا العصيان والإضراب سيكون مستمراً حتى فك الحصار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملية بحث وتمشيط عن منفذ عملية إطلاق نار في مخيم شعفاط للاجئين مساء يوم السبت الماضي، قتلت فيها جندية إسرائيلية وأصيب جنديان بجراح متفاوتة.