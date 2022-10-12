لافروف: روسيا منفتحة على محادثات مع الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا.

وقال لافروف في مقابلة أذاعها التلفزيون الرسمي الروسي، إن روسيا على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة أو تركيا بشأن سبل إنهاء الحرب التي اندلعت قبل ثمانية أشهر، لكنها لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض.

وأضاف لافروف أن "مسؤولين، منهم المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قالوا إن الولايات المتحدة منفتحة على المحادثات لكن روسيا رفضت، وهذا لم يحدث حيث لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصال".

وأشار لافروف إلى أن روسيا لن ترفض اجتماعاً بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في إندونيسيا في منتصف الشهر المقبل، وستنظر في أي اقتراح يصلها بهذا الصدد، مضيفاً: "قلنا مراراً إننا لا نرفض أبدا الاجتماعات. إذا وصلنا اقتراح، سننظر فيه".