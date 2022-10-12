مقتل 43 شخصاً في انهيار أرضي بفنزويلا

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز أن 43 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في انهيار أرضي كبير في شمال فنزويلا، ويعتقد أن أكثر من 50 شخصا في عداد المفقودين.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن البحث عن ناجين من الانهيار الأرضي الذي وقع يوم السبت الماضي في لاس تيخيرياس (حوالي 50 كم جنوب غرب كراكاس) سيستمر، بينما تعهد بأن حكومته ستعيد بناء هذه المنطقة.

ودُمر أكثر من 300 منزل وتضررت مئات المنازل الأخرى، وتسببت الأمطار الغزيرة التي جلبتها العاصفة جوليا التي ضربت نيكاراجوا كإعصار في عطلة نهاية الأسبوع، في فيضان العديد من الأنهار، حسبما نقلت قناة تيليسور التلفزيونية الفنزويلية عن رودريجيز. وغطى الطين أجزاء كبيرة من المنطقة.