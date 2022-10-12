أمر بالتدمير الذاتي لصاروخ فضائي ياباني بعد فشل إطلاقه

تلقّى الصاروخ الفضائي "إبسيلون- 6" التابع لوكالة الفضاء اليابانية والذي يحمّل 8 أقمار اصطناعية أمراً بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه اليوم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يايانية.

وأرسلت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا” أمرا بالتدمير الذاتي إلى الصاروخ بعد اكتشاف مشكلة بعد إطلاقه من مركز أوشينورا الفضائي في كاجوشيما في جنوب غرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه” إن إشارة التدمير الذاتي أرسلت بعد أن قررت وكالة " جاكسا ” أن الصاروخ لم يكن قادرا على التحليق بأمان فور الإطلاق.

وذكرت "كيودو” أن الصاروخ الذي يبلغ طوله 26 مترا ويحمل ثمانية أقمار اصطناعية طورتها كيانات من بينها شركة خاصة وجامعات.