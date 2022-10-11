ميدفيديف يدعو لـ «تفكيك» السلطة في كييف

دعا الرئيس الروسي السابق، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي، دميتري ميدفيديف، إلى «التفكيك الكامل» للسلطة السياسية الأوكرانية، مؤكداً أن الضربات على أوكرانيا ليست إلّا «الحلقة الأولى».

وكتب ميدفيديف على «تليغرام»، بعد اجتماع لمجلس الأمن الروسي ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين، «انتهت الحلقة الأولى، وستكون هناك حلقات أخرى»، مضيفاً «من وجهة نظري، يجب أن يكون (الهدف) هو التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا».