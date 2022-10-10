تراس تخفض عدد الوكالات الحكومية في بريطانيا

أمرت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، بخفض عدد الوكالات الحكومية في خطوة لمعالجة عجز الميزانية، حسبما ذكرت صحيفة «تليغراف». وقالت الصحيفة نقلاً عن أرقام حكومية، إن مثل تلك الوكالات تنفق أكثر من 220 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وتوظف أكثر من 300 ألف شخص.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخطة تشمل دمج أو إغلاق بعض الهيئات، بما في ذلك تلك التي لها أدوار يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ودعت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، أعضاء حزب المحافظين إلى دعم رئيسة الوزراء في مواجهة المعارضة داخل حزبها بعد شهر على تولي مهامها. وفي السياق نفسه، حض وزير التكافؤ ناظم الزهاوي على التوحد سريعاً، وقال في تصريحات تلفزيونية أمس: «التأخير أكبر عدو لنا، أمامنا سنتان لنثبت للبلاد أن بإمكاننا الوفاء بوعودنا».