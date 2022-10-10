بابا الفاتيكان يدعو للسلام

حضّ بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، العالم على التعلم من التاريخ واختيار طريق السلام، وقال في ساحة القديس بطرس: «لا يمكننا أن ننسى خطر الحرب النووية التي هددت العالم في ستينات القرن الماضي».

وأضاف البابا: «لماذا لا نتعلم من التاريخ؟ حتى في ذلك الوقت كانت هناك صراعات وتوترات كبرى، ولكن تم اختيار طريق السلام».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال، الخميس الماضي، إن البشرية تواجه «خطر نهاية العالم»، محذراً من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم ترسانته النووية بينما تواجه القوات الروسية انتكاسات في ظل الهجوم الأوكراني المضاد.