بوتين: أوكرانيا دبرت تفجير جسر القرم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن الانفجار الذي وقع في جسر رئيس يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيس الروسي هو عمل إرهابي دبرته قوات أوكرانية.

وأضاف في تسجيل فيديو نشر على قناة الكرملين على تيلغرام"لا شك في أن هذا عمل إرهابي بهدف تدمير بنية تحتية مدنية مهمة. هذا العمل دبرته ونفذته وأمرت به قوات أوكرانية".

والتقى بوتين بألكسندر باستركين رئيس لجنة التحقيق الروسية الذي قدم له ما خلص إليه تحقيق في الانفجار الذي وقع أمس السبت وتسبب في حريق على الجسر.