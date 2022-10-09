البابا يحضّ العالم على التعلم من التاريخ مع بروز خطر حرب نووية

حضّ البابا فرنسيس العالم الأحد على التعلم من التاريخ في وقت يبرز خطر نشوب حرب نووية على خلفية النزاع في أوكرانيا، ودعا لاختيار طريق السلام.

وقال البابا في عظة الأحد في ساحة القديس بطرس مشيرا إلى المجمع الفاتيكاني الثاني في ستينيات القرن الماضي، «لا يمكننا أن ننسى خطر الحرب النووية التي هددت العالم في ذلك الوقت».

وأضاف الحبر الأعظم البالغ 85 عاما «لماذا لا نتعلم من التاريخ؟ حتى في ذلك الوقت كانت هناك صراعات وتوترات كبرى، ولكن تم اختيار طريق السلام».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إن البشرية تواجه خطر «نهاية العالم»، محذرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم ترسانته النووية بينما تواجه القوات الروسية انتكاسات في ظل هجوم أوكراني مضاد.