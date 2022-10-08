أيرلندا في صدمة بعد مقتل 10 في انفجار محطة بنزين

قالت الشرطة الأيرلندية اليوم السبت إن ما لا يقل عن عشرة لقوا حتفهم في انفجار بمحطة بنزين في مقاطعة دانيجال أمس الجمعة، مضيفة أن الانفجار وقع على ما يبدو نتيجة «حادث مأساوي».

وقع الانفجار بعد قليل من الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) في محطة بنزين أبل غرين على مشارف قرية كريسلو.

وجميع القتلى، وهم أربع رجال وثلاث نساء ومراهقان وفتاة صغيرة، من سكان المنطقة. ويعالج ثمانية أشخاص من إصابات لحقت بهم في الحادث، من بينهم شخص مصاب بجروح خطيرة تم نقله جوا إلى دبلن.

وأظهرت صور من الموقع وحدة سكنية فوق متجر بمحطة البنزين وقد لحق الدمار بجدرانها وانهار جزء من سقفها، وتناثر الحطام في الفناء الأمامي حيث كانت هناك عدة سيارات متوقفة.

وقال قائد الشرطة ديفيد كيلي في مؤتمر صحافي «علينا التفكير بعقلية منفتحة في كيفية التحقيق في الانفجار لكن معلوماتنا حتى هذه المرحلة تشير إلى أنه ناتج عن حادث مأساوي».

وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن إن الحادث يشكل مأساة لا توصف لمجتمع صغير مؤلف من بضع مئات من الناس فقط.

وأضاف «الناس في جميع أنحاء هذه الجزيرة يشعرون بالصدمة والانهيار اللذين يشعر بهما سكان كريسلو جراء هذه الخسائر المأساوية في الأرواح».

ومضى قائلا «أود أن أقدم خالص التعازي لعائلاتهم وأصدقائهم ولمجتمع كريسلو بأكمله، في أحلك الأيام التي مرت على دانيجال والبلد بأسره».