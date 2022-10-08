اندلاع حريق في صهريج للوقود عند جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن النيران اشتعلت في صهريج للوقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم خلال ساعة مبكرة من صباح السبت، في حين أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بحدوث انفجار.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول محلي إنه "وفقا للمعلومات الأولية فقد اندلعت النيران في صهريج للوقود على أحد قطاعات الجسر الواقع في شبه جزيرة القرم، ولم تلحق بالجسر أي أضرار تؤثر على الملاحة".

وتم تعليق حركة المرور على الجسر. في المقابل، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارا وقع على الجسر حوالي الساعة السادسة صباحا (0300 بتوقيت غرينتش). ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.