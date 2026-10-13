مساعدات «جسر أحمد بن راشد الإنساني» تدخل غزة عبر معبر رفح

دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مساعدات غذائية ضمن "جسر أحمد بن راشد الإنساني"، الذي تنفذه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية.

ويأتي دخول المساعدات استكمالاً للرحلات الجوية التي انطلقت عبر مطار آل مكتوم الدولي، وفي إطار العمل على تحقيق مستهدفات الجسر بإيصال أكثر من 10 ملايين وجبة إلى سكان القطاع، وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتخليدا لإرثه في العطاء.

وتولّى فريق عملية "الفارس الشهم 3" في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش المصرية تجهيز المساعدات وتحميلها وتحريكها إلى معبر رفح، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، ضمن منظومة العمل الإنساني المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

وكانت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" قد نظمت بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" فعالية إنسانية مجتمعية كبرى في مركز دبي التجاري العالمي لتجهيز الوجبات، شهدت تفاعلا مجتمعيا واسعا جسد قيم الخير والعطاء والتكاتف الأصيلة في مجتمع الإمارات.

ويعكس "جسر أحمد بن راشد الإنساني" حرص دولة الإمارات على مواصلة مساندة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال مبادرات إنسانية تسهم في توفير الغذاء وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الملحة في قطاع غزة.