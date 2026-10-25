جسر أحمد بن راشد إلى غزة يتواصل.. 450 طناً من المساعدات جواً

غادرت أمس الطائرة السادسة ضمن «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، ليرتفع إجمالي المساعدات المنقولة عبر الجسر الجوي إلى 450 طناً من المواد الإغاثية والإنسانية، في إطار الجهود المتواصلة لعملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وبالتزامن مع استمرار الرحلات الجوية، بدأت عمليات تحميل «سفينة أحمد بن راشد الإنسانية» بالمساعدات الإغاثية، في خطوة تعكس توسّع الجسر الإنساني ليشمل النقل البحري، وتكامل الجهود الجوية والبحرية لاستدامة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك الإنساني امتداداً لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتسخير الإمكانات والقدرات اللوجستية للتخفيف من معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإغاثية عبر منظومة لوجستية متكاملة، تبدأ باستقبال المساعدات الإماراتية في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، مروراً بتسيير الجسر البري لنقلها إلى داخل قطاع غزة، وصولاً إلى توزيعها مباشرة على المستفيدين والأسر المتضررة، بما يعزز سرعة الاستجابة الإنسانية ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. ويجسّد «جسر أحمد بن راشد الإنساني» نموذجاً متجدداً للعطاء الإماراتي، حيث تتكامل الجهود في الجو والبحر والبر لتترجم قيم الوفاء والتضامن إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين، وتؤكد أن رسالة الإمارات الإنسانية لا تنتهي عند انطلاق الطائرات والسفن، بل تكتمل بوصول العون إلى الأشقاء في قطاع غزة.

• عملية «الفارس الشهم 3» تواصل جهودها الإغاثية عبر منظومة لوجستية متكاملة.