انفجار طائرة بدون طيار بمطار عسكري في روسيا

انفجرت طائرة بدون طيار في مطار عسكري في كالوجا أوبلاست، الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو، بحسب السلطات الروسية.

وقال حاكم المنطقة فلاديسلاف شابشا، عبر قناته على " تليغرام"، إن الطائرة المسيرة " ربما حلقت هنا قادمة من الخارج".

ولم يسفر انفجار الطائرة المسيرة عن وقوع دمار أو ضحايا. ولا تزال الحركة بالمطار مستمرة دون توقف.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن الطائرة المسيرة كانت قد انفجرت فوق المدرج.