الأمم المتحدة تعمل لتوسيع وتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، وفريقه يعملون على توسيع نطاق اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود وتمديده قبل انقضاء أجله في أواخر نوفمبر.

وقال المتحدث ستيفان دوغاريك إن فريق غوتيريش "يعمل بنشاط أيضا لإزالة العقبات الأخيرة أمام تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية".

وأضاف أن منسق المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، والمسؤولة التجارية البارزة بالمنظمة الدولية ريبيكا غرينسبان سيسافران إلى موسكو في غضون أسبوع تقريبا لمناقشة الأمر.