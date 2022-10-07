سورية.. عملية إنزال جوي أميركية في القامشلي تقتل قيادياً في «داعش»

قال مصدران أمنيان سوريان، إن غارة أميركية نادرة على قرية تسيطر عليها الحكومة في شمال شرق سورية في ساعة مبكرة من صباح أمس، أدت إلى مقتل قيادي في تنظيم «داعش» كان يختبئ هناك.

وقال التلفزيون السوري، إن قوات خاصة أميركية نفذت عملية إنزال نادرة في قرية ملوك السراي جنوب مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة الحكومة، وقتلت شخصاً واحداً وأسرت آخرين. وجرت العملية في منطقة بمحافظة الحسكة، التي تتقاسم القوات الحكومية والمسلحون الأكراد المدعومون من واشنطن السيطرة عليها. وتقع القرية التي استهدفتها العملية على بعد 17 كيلومتراً جنوب مدينة القامشلي وتسيطر عليها القوات السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن العملية أسفرت عن مقتل شخص واعتقال عدد من الأشخاص الآخرين.