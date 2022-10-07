لبناني مسلح يقتحم مصرفاً ويحتجز رهائن للحصول على وديعته

اقتحم مسلح أمس، مصرفاً في جنوب لبنان واحتجز رهائن للحصول على وديعته.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، شهد بنك «البحر المتوسط» في النبطية عملية اقتحام من قبل شخص من مدينة النبطية وهو مسلح، حيث احتجز الموظفين، مطالباً بوديعته البالغة قرابة 150 ألف دولار.

وطبقاً للوكالة، شهد محيط البنك وجوداً أمنياً لمختلف الأجهزة.

يُذكر أن المصارف في لبنان فرضت قيوداً على عمليات السحب والتحويل المالية اعتباراً من مطلع عام 2020، بسبب الأزمة المالية ومنعت المودعين من حق الحصول على مدخراتهم.

وتكررت ظاهرة اقتحام المصارف من قبل عدد من المودعين خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قاموا باحتجاز الموظفين وطالبوا بودائعهم، وقد حصلوا على قسم منها.

وأغلقت المصارف أبوابها لمدة أسبوع، استنكاراً وشجباً لما حصل، واتخذت إجراءات لمنع تكرار الظاهرة.