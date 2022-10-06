الإفراج بكفالة عن لبنانية اقتحمت بنكاً للحصول على أموالها

قال محامي امرأة لبنانية اقتحمت بنكا في بيروت الشهر الماضي لاستعادة جزء من مدخراتها إنه تم الإفراج عنها بكفالة بعد أن سلمت نفسها للسلطات بعد أسابيع من هروبها.

وأمر قاضي التحقيق سالي حافظ (28 عاماً) بدفع كفالة قيمتها مليون ليرة لبنانية (25 دولارا)، كما أمر بمنعها من السفر لمدة ستة أشهر بسبب اقتحامها البنك في 14 سبتمبر، والذي جعل منها بطلة شعبية في بلد يمتلك فيه مئات الآلاف مدخرات مجمدة في البنوك.

وقالت سالي إن المبلغ الذي طالبت به كان من أجل دفع تكاليف علاج أختها المريضة بالسرطان.

وكانت سالي حافظ قد تمكنت من سحب نحو 12 ألف دولار من حسابها عندما اقتحمت البنك وهددت الموظفين بما تبين لاحقا أنه مسدس غير حقيقي.