زيلينسكي: يجب أن تنتصر أوكرانيا لمنع "الدبابات الروسية من التقدم نحو وارسو أو براغ"

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، من القادة الاوروبيين تزويد بلاده أسلحة لمنع "الدبابات الروسية من التقدم نحو وارسو أو براغ"، وذلك بعد سبعة أشهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر الفيديو مخاطبا 44 من القادة الاوروبيين اجتمعوا في براغ "يجب معاقبة المعتدي. يجب الانتصار في هذه الحرب الآن لكي لا يتمكن الأسطول الروسي من إغلاق الموانئ الأخرى في البحر الأسود او البحر المتوسط او أي بحر آخر. ولكي لا تتقدم الدبابات الروسية نحو وارسو أو براغ".