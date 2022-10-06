تركيا تعين سفيراً لها لدى إسرائيل

أعلنت تركيا تعيين سفير لها لدى إسرائيل للمرة الأولى منذ أربع سنوات وذلك في مؤشر على التقارب المتزايد بين البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الخميس.

وقالت الأناضول إن السفير شاكر أوزكان تورونلار، سيتولى منصبه في تل أبيب بعد أن عينت إسرائيل إيريت ليليان سفيرة لها في أنقرة الشهر الماضي.

يشار إلى أن العلاقات تدهورت بين البلدين في عام 2010 عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية سفينة كانت تعبر عن تضامنها مع غزة في حادث أودى بحياة 10 مواطنين أتراك. وتبع ذلك تقارب بين البلدين في عام 2016.

ولكن البلدين سحبا سفيريهما مرة أخرى خلال أزمة غزة، التي تصاعدت عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وشغل تورونلار منصب القنصل العام في القدس الشرقية بين عامي 2010 و2014، وذلك حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للقنصلية التركية.