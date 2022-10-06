مصرع 31 شخصا على الأقل في حادث سقوط حافلة في واد في الهند

لقي 31 شخصا على الأقل مصرعهم إثر سقوط حافلة في واد في جبال شمال الهند، على ما أفادت الشرطة الأربعاء.

وكان على متن الحافلة نحو 45 شخصًا مسافرين لحضور حفل زفاف، وكانت تسير على طريق جبلي وعر في مقاطعة أوتارانتشال عندما انحرف السائق بها ما تسبب في سقوطها من ارتفاع 500 متر إلى أسفل الجرف.

في نهاية عمليات الإنقاذ، تم العثور على 31 جثة وإنقاذ 19 جريحاً، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية عبر "تويتر" بعد أن أبلغت في وقت سابق الأربعاء عن مصرع 25 شخصاً في الحادثة.

وأكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أنه سيتم تأمين "كل المساعدة الممكنة" للناجين. وكتب على "تويتر" الأربعاء: "في هذه اللحظة المأسوية، أفكاري مع العائلات الحزينة".

تتكرر حوادث الطرق المميتة في مقاطعة أوتارانتشال التي تعبر جزءاً من جبال الهيمالايا الهندية وتضم العديد من أماكن الحج الدينية.

وقتل أكثر من 20 حاجاً في يونيو الفائت إثر سقوط حافلة في قاع واد وكانوا في طريقهم إلى ضريح مخصص للإله الهندوسي يامونا، شمال عاصمة مقاطعة دهرادون.

ووفقا لتقرير للبنك الدولي نُشر العام الفائت، فإن الهند مسؤولة عن 11% من العدد العالمي الاجمالي للوفيات التي تسببت فيها حوادث الطرق، بينما لا تضم سوى 1% فقط من مجموع أسطول السيارات في العالم.

وتتسبب حوادث الطرق في مقتل نحو 150 ألف شخص في الهند سنوياً، أي بمعدل وفاة واحدة كل أربع دقائق، وفقا لهذا التقرير، وتكلّف الاقتصاد الهندي نحو 75 مليار دولار سنويا.